İSTANBUL MERKEZLİ BYLOCK OPERASYONU (1) - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen bylock soruşturması kapsamında 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak 8 ilde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

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