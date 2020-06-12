İSTANBUL MERKEZLİ BYLOCK OPERASYONU (1) - Son Dakika

Ali ABLAY/ FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen bylock soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 40 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen bylock soruşturması kapsamında 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak 8 ilde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.