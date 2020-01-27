İstanbul merkezli Bylock operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

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İstanbul merkezli Bylock operasyonu: 14 gözaltı
6 saat önce
Buse PEHLİVAN/ İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock kullandıkları tespit edilen 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:28 Kaynak: DHA
Buse PEHLİVAN/ İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock kullandıkları tespit edilen 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Emniyet ve Askeri Mahrem yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde İstanbul merkezli operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda İstanbul'da 13, Sakarya'da 1 kişi yakalandı. Yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen 4 kişi olmak üzere toplamda 8 şüpheliye yönelik arama çalışmaları devam ediyor.
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