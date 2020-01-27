İstanbul merkezli Bylock operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli Bylock operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli Bylock operasyonu: 16 gözaltı

15 dakika önce

Buse PEHLİVAN/ İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock kullandıkları tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli Bylock operasyonu: 16 gözaltı, System.String[]

Buse PEHLİVAN/ İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock kullandıkları tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Emniyet ve Askeri Mahrem yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde İstanbul merkezli operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.  Operasyonda İstanbul'da 13, Sakarya, Muğla ve Van'da 1'er kişi olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı. Yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen 4 kişi olmak üzere toplamda 8 şüpheliye yönelik arama çalışmaları devam ediyor.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:27 Kaynak: DHA
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