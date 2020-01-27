İstanbul merkezli bylock operasyonu14 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli bylock operasyonu14 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli bylock operasyonu14 gözaltı

6 saat önce

İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock kullandıkları tespit edilen 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock kullandıkları tespit edilen 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Emniyet ve Askeri Mahrem yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde İstanbul merkezli operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda İstanbul'da 13, Sakarya'da 1 kişi yakalandı. Yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen 4 kişi olmak üzere toplamda 8 şüpheliye yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul merkezli bylock operasyonu14 gözaltı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:51 Kaynak: DHA
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