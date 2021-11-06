İstanbul merkezli 4 ildeki terör örgütü DEAŞ operasyonu - Son Dakika

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 11'i adliyeye sevk edildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Ekim'de İstanbul, Adana, Batman ve Şanlıurfa'da 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı bulunan 21 zanlı yakalandı.
Soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.
İfade işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden 13'ü emniyetten serbest bırakılırken, 11'i adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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