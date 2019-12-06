İstanbul merkezli 4 ilde yapılan telefon dolandırıcılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Telefonda kendilerini avukat olarak tanıtarak icra takibi yapacaklarını söyleyen kişilerce dolandırıldıklarını anlatan birçok kişiden şikayet alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Söz konusu telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 50 kişiden bugüne kadar 700 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 12 şüpheli, İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.