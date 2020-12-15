Son dakika haberi | İSTANBUL MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU KAMERADA
15.12.2020 12:14
Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL merkezli 8 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
İSTANBUL merkezli 8 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankaların numaralarına benzer numaralarla vatandaşı arayarak kişisel bilgilerini alıp daha sonra banka hesaplarında bulunan paraları alan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bartın, İzmir, Kayseri, Manisa ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda telefon ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Dolandırıcıların kurdukları çağrı merkezi sistemiyle çok sayıda iş adamı ve akademisyeni dolandırdıkları, yaklaşık 2 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Yakalanan şüphelilerin 29 ayrı suçtan kaydı bulunduğu da ortaya çıktı.Operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 7 kişi hakkında ev hapsine kararı alınırken, 12 kişi ise adli kontrol kararı serbest bırakıldı. 2 kişinin ise savcılık kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
- İstanbul
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