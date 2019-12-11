İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama

6 saat önce

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 Aralık'ta İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon hakkında

Telefonda kendilerini avukat olarak tanıtan ve haklarında icra takibi başlatacaklarını söyleyerek 50 kişiyi bugüne kadar 700 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 12 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:37 Kaynak: AA
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