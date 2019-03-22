İstanbul Merkezli Fetö'nün Mahrem Yargı Organlarına Yönelik 37 İlde 108'i Avukat Olmak Üzere 126...
1 saat önce
İstanbul merkezli FETÖ'nün mahrem yargı organlarına yönelik 37 ilde 108'i avukat olmak üzere 126 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İstanbul
merkezli FETÖ'nün mahrem yargı organlarına yönelik 37 ilde 108'i avukat olmak üzere 126 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:11 Kaynak: AA
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