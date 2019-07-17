İstanbul merkezli FETÖ operasyonu
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:51 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik, İstanbul
merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan örgütün sivil yapılanmasına bağlı 12 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu çerçevede İstanbul, Aydın
, Eskişehir
, Bartın
, Kırıkkale
, Burdur
ve Ankara
'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şüpheli gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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