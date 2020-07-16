İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL'da Bylock kullandıkları tespit edilen Fetullhaçı Silahlı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da Bylock kullandıkları tespit edilen Fetullhaçı Silahlı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 İlde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınananlar arasında Ögretmen, muhasebeci ve esnafların olduğu örgütün sivil yapılanmasında oldukları tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarınca kullanılan Bylock Haberleşme sistemini kullandıkları tespit edilen 13 kişinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda önceki gün 19 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

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İstanbul merkezli Ankara ve Bolu'da yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Esnaf, Öğretmen ve muhasebecilerin olduğu öğrenildi. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yetkililer operasyon kapsamında 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirttiler.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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