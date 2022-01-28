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FETÖ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

FETÖ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

28.01.2022 10:04

İstanbul merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013 yılı adli-idari yargı sınavlarına hazırlanma aşamasında örgüt üyeleri için hücre evleri oluşturduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmada, İstanbul'un farklı ilçelerinde örgüt içerisinde "hakim savcılık çalışma evi" olarak adlandırılan evler oluşturulduğu, burada hukuk fakültesi mezunu FETÖ üyelerinin kendileri için kariyer planlaması yapan sorumlu örgüt yöneticileriyle görüşerek evlere yerleştirildiği tespit edildi.

2021 yılı içerisinde örgütün çalışma evleriyle ilgili yapılanmasına 3 operasyon düzenleyen polis, 4. dalga operasyon kapsamında kimlikleri tespit edilen 17 avukat ile 3 sivil örgüt yöneticisini yakalamak için harekete geçti.

İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Van, Burdur, Tekirdağ, Bitlis ve Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ünün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Adreslerdeki aramaların ve 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

FETÖ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
FETÖ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
FETÖ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

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İstihbarat Şube Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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