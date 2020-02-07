İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Operasyon kapsamında şüphelilerden 18'inin gözaltına alındığı, 2'sinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 3'ü aktif komiser, 3'ü aktif komiser yardımcısı ve 9'u meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı olmak üzere 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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