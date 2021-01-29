FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
29.01.2021 21:05
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali destek sağladıkları gerekçesiyle İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali destek sağladıkları gerekçesiyle İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Ocak'ta İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 27'si serbest bırakıldı.
Son Dakika Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın yeni adresini duyurdu: Başakşehir'in yeni teknik direktörü olacak Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu