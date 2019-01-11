Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli Fetö Soruşturması: 50 Kişiye Gözaltı Kararı

İstanbul Merkezli Fetö Soruşturması: 50 Kişiye Gözaltı Kararı

1 saat önce

Özden ATİK - İstanbul DHA - TSK'daki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 16 ilde 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Merkezli Fetö Soruşturması: 50 Kişiye Gözaltı Kararı, System.String[]
Özden ATİK - İstanbul DHA - TSK'daki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 16 ilde 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

1 Albay, 2 Binbaşı, 1 Yüzbaşı, 2 Astsubay ve 44 askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 50 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyonlar devam ediyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:55 Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel
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