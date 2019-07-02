Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin...
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İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin...

1 saat önce

İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin..., System.String[]
İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:03 Kaynak: AA
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