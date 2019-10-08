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İstanbul merkezli insan kaçakçılığı operasyonları

1 saat önce

İstanbul merkezli 6 ilde uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı.

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İstanbul merkezli 6 ilde uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yapan bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, suç örgütünün özellikle İran ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri para karşılığında farklı güzergahlar kullanarak Avrupa ülkelerine çıkardığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlediği 3 farklı operasyonda 31 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 45 pasaport, 34 kimlik, 2 bot, 30 can yeleği ve sahte pasaport yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile yüklü miktarda avro ve dolar ele geçirildi. Ayrıca, 3 minibüs ve 1 tıra da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden, 19'u tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.

129 düzensiz göçmen yakalandı

Soruşturma kapsamında sürdürülen çalışmalarda, suç örgütü üyelerinin yurt dışına çıkarmaya çalıştığı 129 düzensiz göçmen de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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