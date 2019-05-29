İstanbul merkezli insan kaçakçılığı operasyonu

Uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen bir suç örgütüne yönelik, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen bir suç örgütüne yönelik, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT'e bağlı ekipler, insan kaçakçılığı yapan ve Iraklı Ekber Ömer T'nin ele başılığını üstlendiği suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, suç örgütünün özellikle Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri para karşılığında Ukrayna, Yunanistan, İtalya ve Polonya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine çıkardığı tespit edildi.

Suç örgütünün bazı üyelerinin terör örgütü PKK/YPG ile Suriye, Irak ve bazı Avrupa ülkelerinde irtibat kurduklarını belirleyen ekipler, ayrıca Ukrayna, İngiltere ve İtalya güvenlik birimleriyle irtibat kurarak şüphelilerin Avrupa'daki hareket şeklini de deşifre etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen ekipler, 25 Mayıs'ta İstanbul, Muğla Çanakkale ve Balıkesir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında suç örgütü elebaşı Ekber Ömer T'nin de bulunduğu 6'sı yabancı uyruklu 25 zanlıyı gözaltına aldı.

569 düzensiz göçmen yakalandı

Şüphelilerin evleri ve gösterdikleri adreslerde yapılan aramalarda, 14 tekne, 6 araç ile düzensiz göçmenlerden alındığı değerlendirilen yüklü miktarda avro ve dolar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında sürdürülen çalışmalarda ayrıca, suç örgütü üyelerinin yurt dışına çıkarmaya çalıştığı 569 düzensiz göçmen de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, 6'sı yabancı 20 kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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