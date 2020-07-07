İstanbul merkezli kaçakçılık operasyonunda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen 93 şüpheliden 20'si tutuklanırken, 32'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 73 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Temmuz'da sigara, alkollü içki ve diğer tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 135 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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