İstanbul merkezli organ ticareti operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Organ ticareti yaptıkları iddiasıyla İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organ ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, böbrek satışı için alıcı bulan ve nakil yapılmasına aracılık ettiği iddia edilen suç örgütü üyelerinin kimliklerini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 9 Ağustos'ta böbrek vericisi C.Y. ve B.A. ile aracılar N.B. ve İ.E'yi Nevşehir'de, O.Y'yi Kayseri'de, böbrek alıcısı olduğu belirlenen K.Ü'yü de Mardin'de yakaladı.

Olayda kimlik bilgileri kullanılan M.Ü. ile böbrek naklinin gerçekleştiği tarihte doktor olarak aktif görevde olan ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen İ. Ö. ise İstanbul'da gözaltına alındı.

Operasyonun devamında böbreğini borçlarından dolayı satmak zorunda kaldığını beyan eden B.A'nın ifadelerinden yola çıkan ekipler, böbreği aldığı belirlenen E.U. ve kimlik bilgileri yasa dışı organ naklinde kullanılan kardeşi M.Ş.U'yu 12 Ağustos'ta Mardin'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı. Şüphelilerden N.B. ile İ.E ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.