İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aralarında suç örgütü elebaşı Y.S'nin de bulunduğu 33 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Nöbetçi hakimlikçe şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'üne ev hapsi uygulandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 18'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, 10'u tutuklanma istemiyle hakimliğe gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 3 ilde 14 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve "Süt" grubu olarak bilinen organize suç örgütüne bağlı Anadolu Yakası 'nda faaliyet yürüten şüphelilerden 22'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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