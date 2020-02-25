İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 36 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 36 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 36 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi daha adliyeye gönderildi.

İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 36 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi daha adliyeye gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Şubat'ta İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve "Süt" grubu olarak bilinen organize suç örgütü üyesi 36 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında suç örgütü elebaşı Y.S'nin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Operasyon hakkında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte faaliyet gösteren organize suç örgütüne yönelik 14 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 58 kişi gözaltına alınmıştı. 18 Şubat'ta adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 4'ü tutuklanırken, 3'üne ev hapsi uygulanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi
Trabzon'un Kurtuluşu gecesine katılan İmamoğlu, Kadir İnanır'la bir araya geldi Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa'ya iniş yapan Tahran-İstanbul yolcu uçağından ilk görüntüler geldi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan

Son Dakika Haberleri
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:26:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 36 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]