İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 48 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 48 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

6 saat önce

İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 48 şüpheli yakalandı, System.String[]

İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün, inşaat projelerini gasbedip sahte belge düzenleyerek vatandaşlara sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenleyen ekipler, aralarında suç örgütü elebaşı M.A'nın da bulunduğu 48 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 16 silah, 1866 mermi ve 1 çelik yelek ile çok sayıda çek, senet, tapu ve sahte belge ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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