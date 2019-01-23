İstanbul Merkezli Organize Suç Örgütü Operasyonu
1 saat önce
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda, 6 kişi yakalandı.
İstanbul
merkezli organize suç örgütü operasyonunda, 6 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu
'nda faaliyet yürüten bir suç örgütüne yönelik İstanbul ve Ankara
'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında şebeke lideri A.G'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Geçmişte bir şarkıcının vurulmasıyla gündeme gelen şebekenin çok sayıda kapkaç, tehdit, yaralama ve gasp olayına karıştığı ileri sürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:02 Kaynak: AA
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