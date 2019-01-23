Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli Organize Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul Merkezli Organize Suç Örgütü Operasyonu

1 saat önce

İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda, 6 kişi yakalandı.

İstanbul Merkezli Organize Suç Örgütü Operasyonu, System.String[]
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda, 6 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda faaliyet yürüten bir suç örgütüne yönelik İstanbul ve Ankara'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında şebeke lideri A.G'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Geçmişte bir şarkıcının vurulmasıyla gündeme gelen şebekenin çok sayıda kapkaç, tehdit, yaralama ve gasp olayına karıştığı ileri sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:02 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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