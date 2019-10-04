Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu
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İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da bıçaklı saldırıda bulunmaktan tutuklanan şüphelinin, kendilerini yurt dışında yaşayan bir iş adamının boşanmak isteyen karısını öldürmeleri için tuttuğunu itiraf etmesi üzerine İstanbul, Giresun ve Muş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi daha yakalandı.

İstanbul'da bıçaklı saldırıda bulunmaktan tutuklanan şüphelinin, kendilerini yurt dışında yaşayan bir iş adamının boşanmak isteyen karısını öldürmeleri için tuttuğunu itiraf etmesi üzerine İstanbul, Giresun ve Muş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi daha yakalandı.

İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda, bir iş adamının boşanmak isteyen karısının öldürülmesi için tutuğu öne sürülen 4 kişi daha yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce D.C.A'yı ya yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli M.K.'yı yakaladı.

Şüpheli M.K. sorgusunda, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu kadının kocasından boşanmak istediğini anlattı. M.K., kocası K.A.'nın da kendisinden boşanmak isteyen karısı D.C.A'yı öldürmeleri için kendileriyle bağlantı kurduğunu iddia etti.

Adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.K.'nın ifadesi üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, dün İstanbul, Giresun ve Muş'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda organize suç örgütü üyesi oldukları belirtilen 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sek edildi.

İş adamı K.A. hakkında ise "cinayete azmettirme" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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