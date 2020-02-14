İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu - Son Dakika

İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu

7 saat önce

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 53'e yükseldi.

İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu, System.String[]

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 53'e yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da faaliyet gösteren bir organize suç örgütü ile Anadolu yakasında bu örgüte bağlı alt grubun, çok sayıda tehdit ve yağma olayına karıştıkları, yasa dışı silah ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik çalışma ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenleyen ekipler, aralarında suç örgütü lideri Yakup S'nin de bulunduğu 53 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 16 tabanca, 3 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 1 çelik yelek ile çok sayıda mermi ile çek ve senet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı
Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı İbb önünde ulaşım zammı protestosu Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 18:47:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]