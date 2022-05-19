Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda pes dedirten detaylar! Çatı tadilatına 10 bin, beton dökmeye 1500 lira istemişler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddiasıyla 17 Mayıs'ta gözaltına alınan 194 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

RÜŞVET ÇARKI İÇİN 2 EVRELİ SİSTEM KURMUŞLAR

AA muhabiri, söz konusu rüşvet çarkının sürekli döndürülebilmesi için kurulan 2 evreli sisteme ulaştı. Şebeke, "taktiksel aşama" denilen birinci evrede, işletme sahipleriyle tanışma, sahte ihbarda bulunma, denetim yapma ve maddi menfaat talep etme konularını gerçekleştiriyor. İkinci aşamada ise "operasyonel evre"ye geçilerek bilgi sızdırma, sahte delil ve belge üretme işlemleri yapılıyor.

ÖRGÜTLÜ VE UZUN SÜRELİ BİR SİSTEM

Şüphelilerin "resmi hiyerarşinin dışında komuta sistemine sahip olmaları" ve "suç eylemlerinde örgüt üyelerinin birbirleriyle stratejik seviyede irtibatlı ve dayanışma halinde oluşu" rüşvet çarkının örgütlü ve uzun süreli bir sistem olduğunu ortaya koyuyor.

HAFRİYAT İÇİN 1000, ÇATI TADİLATINA 10 BİN ALMIŞLAR

Bir çok şüphelinin itirafçı olmayı kabul ettiği soruşturma kapsamında, zabıta, mühendis ve diğer belediye personellerinin, göz yumdukları yada cezai işlem yapmadıkları bazı konularda sabit fiyat tarifesi uyguladıkları belirlendi.

Yapılan tespitlere göre inşaat ruhsat onayı için 30 bin, çatı tadilatına 10 bin, izinsiz beton dökmeye 1500, hafriyat işi için 1000 ve vinç kurmaya ise 500 lira sabit rüşvet isteniliyor. Öte yapılan haberlerden operasyonu öğrenen ve emniyete gelerek şikayette bulunan bir kişi, malum yapının kendisinden de rüşvet istediğini, vermediği için de baskılara maruz kaldığını söylediği öğrenildi.

Kadıköy ve Maltepe'de fırını olan bir kişinin Maltepe'deki fırınının mühürlendiği, bunun üzerine Kadıköy'de rüşvet verdiği görevlileri arayarak durumu anlattığı bunun üzerine Kadıköy Belediyesindeki görevli şüphelilerin, Maltepe Belediyesindeki tanıdıklarını arayarak fırını açtırdıkları da belirlendi.