İstanbul Merkezli Sahte Altın Operasyonu
56 dakika önce
İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan operasyonda, piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 89 kişi gözaltına alındı.
İstanbul
merkezli 11 ilde başlatılan operasyonda, piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 89 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, sahte ve ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara
, İzmir
, Antalya
, Nevşehir
, Sivas
, Yalova
, Tokat
, Bolu
, Niğde
ve Çorum
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı.
Operasyon sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:34 Kaynak: AA
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