Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli Sahte Altın Operasyonu

İstanbul Merkezli Sahte Altın Operasyonu

1 saat önce

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü tutuklandı.

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İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 Mart'ta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da 146 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 94 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 43'ü tutuklanırken, 51'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen sahte ve ayarı düşürülmüş altınlar ile bakır ve gümüş plakalar basın mensuplarına sergilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:31 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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