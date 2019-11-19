Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 12 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 12 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 12 kişi tutuklandı

6 saat önce

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 12 kişi tutuklandı, System.String[]

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Kasım'da İstanbul, Adana ve Mardin'de 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte para basarak piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon hakkında

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 15 bin dolar ve 128 bin lira ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında geçen ay düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan 3 kişi tutuklanmış, araçlarında da 207 bin lira sahte para ele geçirilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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