İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 15 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 15 kişi yakalandı

05.04.2022 08:36
İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 15 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, sahte 4 milyon 260 bin dolar ele geçirilirken, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, sahte 4 milyon 260 bin dolar ele geçirilirken, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığını tespit etti.

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 3 Nisan'da İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, kesimi yapılmış ve basımı devam eden sahte 100 dolarlık banknotlar halinde 4 milyon 260 bin dolar ile 5 milyon dolar basılabilecek pelür kağıt ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul ve Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 15 gözaltı İstanbul ve Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 15 gözaltı Sahte para ile yakalanan 4 kişi tutuklandı Sahte para ile yakalanan 4 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 15 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 15 kişi yakalandı - Son Dakika
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