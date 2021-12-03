Zanlının ikametinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Operasyonda, terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddia edilen E.K. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince İlkadım ilçesinde belirlenen eve operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli terör örgütü DHKP/C operasyonu kapsamında Samsun 'da bir şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu kapsamında Samsun'da bir zanlı yakalandı - Son Dakika

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