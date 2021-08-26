Son dakika... SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

KURDUKLARI internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım-satımı yaptıkları tespit edilerek İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheli adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kurdukları internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım-satımı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul'da 21 ve Gaziantep'te bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mobil jammerlerin de kullanıldığı operasyon sonucu, 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 20 şüpheli, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, 5 şüphelinin ayrı ayrı 50 bin TL kefalet ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakılmasına karar verdi. Diğer 15 şüpheli de yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakolda imza atma şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

- İstanbul