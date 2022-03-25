İstanbul merkezli siber dolandırıcılık soruşturmasında 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul merkezli siber dolandırıcılık soruşturmasında 13 kişi tutuklandı

25.03.2022 10:15
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık soruşturmasında 13 kişi tutuklandı

Kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 47 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 47 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, farklı yöntemler kullanarak vatandaşları dolandırdığı ve haksız kazanç elde ettiği belirlenen 49 kişiden oluşan suç örgütüne yönelik 18 Mart'ta 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, baskınlarda 47 kişi yakalanmıştı. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyon kapsamında, sürekli yöntem ve adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştığı, yabancı uyruklu kişiler üzerine kayıtlı telefon hatları, kimlikler ve araçları kullandıkları, hesaplara gönderilen paraların takibini zorlaştırmak için de kripto para yöntemlerini devreye soktukları tespit edilen suç örgütü üyelerinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Farklı yöntemlerle planladıkları 9 eylemin 6'sında mağdurlardan toplamda 4 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlenen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 25'i savcılık talimatları doğrultusunda ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 11 kişi hakkında "Adli Kontrol Hükümleri" uygulanırken, Şanlıurfa'da bulunan ve ülke genelinde gerçekleşen çok sayıda dolandırıcılık eyleminde para trafiğini sağlayan örgüt lideri C. Y., hesap temini sağlayan ve yöneten İstanbul sorumlusu M. Ş., yine Şanlıurfa'da bulunan ve paraların şebekenin üst yöneticilerine aktarılmasını sağlayan saha sorumlusu Y.Y., eylemlerde Edirne'de bulunan çok sayıda vatandaşın dolandırılmasını sağlayan şebekenin Edirne sorumlusu S. Ç. ile mağdur şahıslardan gelen paraların aklanması ve bankalar üzerinden çekilmesini sağlayan toplam 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul merkezli siber dolandırıcılık soruşturmasında 13 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık soruşturmasında 13 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık soruşturmasında 13 kişi tutuklandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli siber dolandırıcılık soruşturmasında 13 kişi tutuklandı - Son Dakika


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