Son Dakika Haberleri: İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu

İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu

1 saat önce

Kendilerini yardım kuruluşu çalışanı olarak tanıtıp telefonla aradıkları 150 kişiden 1 milyon lira aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 18'i tutuklandı.

İstanbul merkezli
Kendilerini yardım kuruluşu çalışanı olarak tanıtıp telefonla aradıkları 150 kişiden 1 milyon lira aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 18'i tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:18 
Ekonomi
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