İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu
1 saat önce
Kendilerini yardım kuruluşu çalışanı olarak tanıtıp telefonla aradıkları 150 kişiden 1 milyon lira aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 18'i tutuklandı.
Kendilerini yardım kuruluşu çalışanı olarak tanıtıp telefonla aradıkları 150 kişiden 1 milyon lira aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 18'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:18
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