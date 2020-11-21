İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu - Son Dakika

İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu

21.11.2020 07:15

İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı internet sitelerine giren vatandaşların cep telefonlarına casus yazılım yükleyen ve ulaştıkları bilgilerle kişilerin bankasındaki paraları başka hesaplara aktaran suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çaldıkları paralarla dansöz oynatmışlar

Vatandaşlardan çaldıkları paralarla lüks otomobil alan örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile şüphelilerin eğlence merkezlerinde dansöz oynattıkları videolara da el koyuldu.

Öte yandan ekipler, güvenli olmayan sitelerden uygulama indirmemeleri, mail ve telefonlarına gelen sahte linklere tıklanmaması yönünde vatandaşları uyardı.

İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu - Son Dakika


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