İstanbul merkezli 13 "siber dolandırıcılık" operasyonu - Son Dakika

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlen "siber dolandırıcılık" operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 kişiden 27'si yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya kullanıcılarının kişisel hesaplarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin, çaldıkları hesaplardan bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını beyan ederek hesabı takip eden kişileri ağlarına çektikleri ve bu şekilde 27 kişinin 400 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 zanlıdan 27'sini yakaladı.

Ayrıca, zanlılardan birinin yurt dışında olduğu, birinin ise farklı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.