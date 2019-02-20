Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 41 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 41 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün yurt dışından kaçak yollarla getirilen silah, mermi ve silah parçalarını piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 57 şüpheliden 41'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 35 tabanca, 20 av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, 10 yedek şarjör, 650 mermi ve 24 namlu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:48 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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