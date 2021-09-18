İstanbul merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 11'i tutuklandı.

İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 11'i tutuklandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Eylül'de İstanbul, Trabzon ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı şekilde silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 23 şüpheli yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 26 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği, 48 şarjör, 1757 mermi, 1 çelik yelek, 720 gram barut ve 3 gram esrar ele geçirilmişti.

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