???????İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Sarıyer bölgesi başta olmak üzere, birçok ilçede çok sayıda suça karıştığı belirlenen ve "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 2 Haziran'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Sarıyer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 14 zanlı adliyeye gönderildi - Son Dakika

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