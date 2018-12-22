Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli Terör Operasyonu

İstanbul Merkezli Terör Operasyonu

6 saat önce

İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındıAlınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında...

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İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında örgüt adına molotofkokteylli gösteri yapan, araç yakma eylemlerine katılan ve haklarında iletişim tedbiri uygulanan şüphelilerin görüşmelerinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine İstanbul ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

İstanbul'un Arnavutköy, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleriyle Mardin'de gece saatlerinde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada otomatik tüfek, tüfeğe ait 25 fişek, örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:15 Kaynak: AA

PKK, İstanbul, Güncel
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