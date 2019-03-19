Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli Terör Operasyonu

İstanbul Merkezli Terör Operasyonu

9 dakika önce

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

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İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde kent genelinde korsan gösteri, yürüyüş ve protestolara katılarak örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Söz konusu soruşturma kapsamında, 15 Mart'ta İstanbul ve Tunceli'de 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:27 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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