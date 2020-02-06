İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi tutuklandı

6 saat önce

İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişiden 25'i tutuklandı.

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi tutuklandı, System.String[]

İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişiden 25'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Zeytinburnu, Esenyurt, Fatih, Bahçelievler, Büyükçekmece, Pendik, Küçükçekmece ve Sultangazi ile Kocaeli Darıca'da düzenlenen 6 operasyonda, 14'ü yabancı uyruklu 27 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 52 kilo 100 gram eroin, 5 kilo 500 gram esrar, 39 kilo 143 gram metamfetamin, 452 bin ecstasy hap, 51 bin 500 kaptagon hap, 4 tabanca, 81 mermi ve 8 hassas terazi ile çok sayıda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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