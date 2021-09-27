Son dakika... İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 32 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul genelinde ve 4 ilde daha önceden belirlenen 60 adrese ve 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 56 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerde sentetik kannobinoid (bonzai), kokain, metamfetamin ve hint keneviri bitki parçaları (esrar) ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik yapılan adres tespit çalışmalarında Beyoğlu merkezli Fatih, Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Esenler, Bahçelievler, Beşiktaş'ta ve Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun'da tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

OPERASYONA POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERDİOperasyon kapsamında Beyoğlu, Çukur Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri bir süre arama yaptı. Operasyon yapılan sokakta bulunan bir kahvehane ile bir bahçede de polis ekiplerinin arama yaptığı görüldü. Operasyonun bir diğer adresi ise Eyüpsultan, Güzeltepe Mahallesi oldu. Dikmen Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, özel harekat polisleri de eşlik etti. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

- İstanbul