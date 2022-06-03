İstanbul merkezli uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 28 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul merkezli uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 28 zanlı tutuklandı

03.06.2022 10:35

İstanbul merkezli 6 ilde, uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İstanbul merkezli 6 ilde, uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece'de uyuşturucu ve fuhuş faaliyetleri yaptığı tespit edilen M.E ve A.Z ile bağlantısı olan 45 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suç Örgütleri ile Mücadele Büro Amirliğinin İstanbul merkezli Konya, Gaziantep, Tekirdağ, Muş ve Ordu'da 26 Mayıs'ta yaptığı eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü işlemlerin ardından savcılıkça serbest bırakıldı, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir şüpheli de hastaneye gönderildi.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 35 zanlı ise Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Şüphelilerden 28'i tutuklandı, 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 28 zanlı tutuklandı
İstanbul merkezli uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 28 zanlı tutuklandı
İstanbul merkezli uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 28 zanlı tutuklandı
İstanbul merkezli uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 28 zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

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