İstanbul merkezli yılbaşı öncesi dev 'sahte içki' operasyonu: 200 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde yapılan sahte içki operasyonunda 147 adrese operasyon düzenlendi. Son yılların en büyük sahte içki operasyonunda 107 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize, Mali ve Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirledikleri sahte içki üretim yapılan imalathanelere şok baskın düzenledi. Fiziki ve teknik takip sonucu belirlenen ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere ait 147 adrese gece saatlerinde operasyon yapıldı. Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de desteklediği operasyonda, şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda tonlarca sahte alkol, binlerce sahte içki, etiket ve şişe ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan bazı şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.



Polis çatıda üretim deposunu buldu



Polisin Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesinde 4 katlı bir binanın son katına yaptığı baskında, şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Evde tek başına yaşayan şüpheli evinin bir bölümünü sahte içki üretim yerine çevirdiği görüldü. Polis ekipleri, yaptığı arama ve incelemede çöpten toplanan karton kutular içine saklanmış çok sayıda şişeyi tespit etti. Ayrıca toplanan şişelere yapıştırılmak üzere, sahte ambalaj ve kapaklara rastlandı. Evin her yerini didik arayan polis ekipleri, aramanın ardından kaçak yollarla üretim yapan şahsı gözaltına aldı.



107 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL