İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı...
1 saat önce
İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 5 taksicinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
, Mersin
, Diyarbakır
ve Şanlıurfa
'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 5 taksicinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenilirken şüphelilerin hırsızlık anları ve polis operasyonu kameralara yansıdı. - İSTANBUL
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