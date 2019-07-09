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İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı...

1 saat önce

İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 5 taksicinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı..., System.String[]
İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 5 taksicinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenilirken şüphelilerin hırsızlık anları ve polis operasyonu kameralara yansıdı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
Diyarbakır, İstanbul, Mersin, 3. Sayfa
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