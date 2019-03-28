Son Dakika Haberleri: İstanbul- Meteorolojiden Marmara ve Ege İçin Fırtına Uyarısı

İstanbul- Meteorolojiden Marmara ve Ege İçin Fırtına Uyarısı

25 dakika önce

İstanbul DHAMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara ve Ege bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği açıklanırken, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

İstanbul DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara ve Ege bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği açıklanırken, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kuzeybatı kesimlerde bugün (28.03.2019 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenecek rüzgarın kuzey yönlerden Marmara ve Ege'de kuvvetli zaman zaman fırtına (50-70 km/saat), Marmara'nın güneybatısı ( Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı) ve Kuzey Ege'de ( İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyi) fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 Km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 31.03.2019 sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:46 Kaynak: DHA

İstanbul, Ege, Marmara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Marmara ve Ege İçin Fırtına Uyarısı 24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya Havadan Fotoğraflarla) Koyunlarını Yangından Böyle Kurtardı Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:11:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- Meteorolojiden Marmara ve Ege İçin Fırtına Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]