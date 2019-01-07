Son Dakika Haberleri: İstanbul- Metin Akpınar'ın Dosyası Ayrıldı

İstanbul- Metin Akpınar'ın Dosyası Ayrıldı

12 dakika önce

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHAİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sanatçı Metin Akpınar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sanatçı Metin Akpınar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Metin Akpınar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçuna ilişkin dosyasının tefrik (ayrılmasına) edilmesine karar verdi. Savcılık, hazırlanan suç itibariyle görev kapsamına girdiği gerekçesiyle fezlekeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Metin Akpınar hakkındaki diğer suçlarla ilgili soruşturmanın ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ettiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, katıldıkları bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Müjdat Gezen'in "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan, Metin Akpınar ise "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik etme" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Akpınar ve Gezen yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza verme şartıyla mahkemeden serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:43 Kaynak: DHA

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