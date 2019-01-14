Son Dakika Haberleri: İstanbul- Metin Şentürk 31 Mart Engellerin Kaldırılması İçin Milat Olsun

İstanbul- Metin Şentürk 31 Mart Engellerin Kaldırılması İçin Milat Olsun

1 saat önce

Engelliler Birliği ve Dünya Engelliler Vakfı Başkanı, görme engelli şarkıcı Metin Şentürk, 7-17 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Avcılar'daki engelli parkurunda AK Parti'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ile birlikte yürüdü.

İstanbul- Metin Şentürk 31 Mart Engellerin Kaldırılması İçin Milat Olsun, System.String[]
Engelliler Birliği ve Dünya Engelliler Vakfı Başkanı, görme engelli şarkıcı Metin Şentürk, 7-17 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Avcılar'daki engelli parkurunda AK Parti'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ile birlikte yürüdü. Gözlerini bağlayarak yürüyen Ulusoy'a destek veren Şentürk, 31 Mart seçimleri milat olsun dedi ve seçilecek bütün belediye başkanlarından yollardaki engelleri kaldırmasını istedi.

Metin Şentürk, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ve AK Parti'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ile birlikte 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası? etkinliğine katıldı. Şentürk, gözlerini kapatan başkan adayı Ulusoy ile birlikte Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı'ndan Marmara Caddesi'nin başlangıç noktasına kadar hazırlanan engelli parkurunda yürüdü. Görme engellilerin de katıldığı yürüyüşten önce Şentürk'ün yanına gelen bir kişi, Ben senin hakkında 'Görüyor ama numara yapıyor' dedim. Günaha girdim. Onu mutlaka görüp helallik isteyeceğim demiştim. Hakkını bana helal et dedi. Şentürk bunun üzerine kahkaha atarak, Bazen numara yapıyorum. Hakkım helal olsun diyerek bu kişiye sarıldı.

Metin Şentürk, İbrahim Ulusoy'u desteklemek için buradayım. Böyle bir ülkede yaşamak herkese nasip olmaz. Engelliler için, daha güzel olması için engelliler için yasalar değil, yüreklerini de ortaya koymaları gerekir. Bu ülkede 31 Mart'ta yerel yöneticilerden isteğimiz olsun gözü kapalı bile yaşanabilsin. Ben şarkılarımı söylüyorum. Belediye başkanlığı bana göre değil. 450 kuruluşun üye olduğu bir vakıf yönetiyorum. Ama seçimlerde yeniden düşünürüm bir şeyler yapmayı. 31 Mart seçimlerini tüm engelliler için milat kabul ederek yüreklerini ortaya koyarak yürümelerini rica ediyorum dedi.

Dr. İbrahim Ulusoy da Avcılar bir marka kent olacak. Hizmet her kesime götürülecek dedi. Şentürk ve katılanlar, etkinliğin sonunda Beraber Yürüdük Biz Bu Yollardaö şarkısını birlikte söylediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:17 Kaynak: DHA

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